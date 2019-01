Waldheim/Hartha

Sichtlich nervös saßen die beiden Angeklagten im Amtsgericht Döbeln am Freitagmittag. Die Hände zitterten leicht, die Stimmen überschlugen sich. Ein 24-jähriger Harthaer und ein zehn Jahre älterer Waldheimer hatte die Staatsanwaltschaft der gefährlichen Körperverletzung angeklagt. Auf einer kleinen privaten Feier des Waldheimers am 6. Juli 2018 brannten beiden die Sicherungen durch. Ihr Opfer: Ein Kumpel und Hausgast, der sich, laut Aussage der beiden Täter, obszön über deren Freundin und Ex-Frau geäußert haben soll. Schnaps und Bier taten ihr übrigens, sodass sie in Folge eines verbalen Schlagabtauschs gemeinsam auf den 22-jährigen Waldheimer eintraten und schlugen – auch als er bereits am Boden lag.

Alkohol als Erinnerungskiller

Eine geprellte linke Schulter, blau-grüne Flecken am Brustkorb und Rücken und ein blaues Auge sind die Bilanz der trunkenen Raserei. Die Männer gaben zu, auf den 22-Jährigen eingehauen zu haben, konnten sich jedoch nur bruchstückenhaft an die Ereignisse erinnern. Der Jüngere von beiden weiß noch, dass er dem Waldheimer ins Gesicht geschlagen hat – mehrfach. „Ich wollte ihn dann treten, aber ich war so betrunken, dass ich einen anderen Kumpel erwischt habe.“ Der bestätigte die Geschichte. Er und ein weiterer junger Mann waren am besagten Sommerabend dabei – auch ihr Gedächtnis löchrig. Richter Janko Ehrlich verlas beiden Zeugen ihre damaligen Polizeiaussagen, um ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Nur zögerlich bestätigten sie das verlesene Protokoll, winkten oft mit einem „Ich kann mich nicht erinnern“ ab.

Entschuldigung beim Opfer

Sicher ist, dass sie alle zusammen waren, als die gewaltbereiten Männer ihr Opfer in die Mangel nahmen. Sie verließen dafür die Wohnung des Waldheimers und gingen Richtung Wald, damit, wie es einer der Zeugen bestätigte, „sie keiner sieht“. Wie viele Schläge und Tritte von wem auf den 22-Jährigen einprasselten, bleibt auch nach der Vernehmung nebulös. Das Opfer bestätigte: „Das kam irgendwie alles gleichzeitig.“ Beide Angeklagten entschuldigten sich noch in der Verhandlung für ihren Gewaltausbruch. Am Ende kamen sie mit Bewährung davon. Der junge Harthaer kassierte sieben Monate, der Waldheimer aufgrund einer Vorstrafe neun. Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Lisa Schliep