Zur nächsten Sonderausstellung auf der Burg Mildenstein in Leisnig werden Kunstwerke aus drei Genres gezeigt. Eröffnet wird sie am Sonntag, 17 Uhr, und zwar in zwei Räumen: In der Kaplanstube über der Burgkapelle sowie gegenüber in der Hofstube im Herrenhaus. Udo Haufe aus Dresden zeigt Grafiken, Jochen Zieger aus Nossen Plastiken und Michael Lange aus Quohren Fotografien.

Haufe wurde 1964 in Dresden geboren, ist Drucker für Hochdruck und Handsatz sowie ausgebildeter Buchdrucker. Seit 1992 ist er verantwortlich für den Hochdruck in der Grafikwerkstatt in den Technischen Sammlungen Dresden, baute die Werkstatt ab 1996 mit neu auf.

Jochen Zieger, 1957 in Nossen geboren, arbeitete seit 1985 mit Holz und später als Stuckateur. Seit 1994 ist er freiberuflich tätig. Er stellte unter anderem bereits in Döbeln, Oschatz, Freiberg, Riesa und Altzella aus. Werke von ihm waren ebenfalls schon auf Mildenstein zu sehen. Michael Lange, 1959 in Dresden geboren, ist seit 1991 freischaffender Fotograf. Er arbeitete bereits für Stern und Focus sowie für die Industrie und verschiedene Institutionen. Mit seinen Kalenderprojekten wurde er mehrfach international ausgezeichnet, zuletzt erhielt er 2017 den „Japan Calendar Award 2017“. Die Ausstellung wird ab Sonntag bis zum 28. Oktober auf der Burg Mildenstein zu sehen sein.

Von Steffi Robak