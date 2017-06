Döbeln. Die kleine Bühne des TIB im gläsernen Anbau des Döbelner Theaters wurde am Abend zur psychiatrischen Klinik. In einer solchen spielt Friedrich Dürrenmatts dramatische Komödie „Die Physiker“. Die Acht- bis Zwölftklässler der großen Theater AG des Lessing-Gymnasiums proben seit Schuljahresbeginn an dem Stoff, legten ein Probenwochenende auf Gut Gödelitz ein und feilten seit Tagen im Theater an den Feinheiten der Inszenierung. Dienstagabend war die Premiere für das dritte Stück, das die beiden Lehrer Daniele Sturm und Tommy Greim als Regieduo mit Schülern auf die Bühne bringen. Die 14 jungen Leute haben nicht nur Texte gelernt, sondern sich intensiv in die Rollen eingefühlt. Der Physiker Möbius, überzeugend gespielt von Tom Herzog, hat sich in die Psychiatrie zurückgezogen und gibt sich als Irrer aus, um die Welt vor den Konsequenzen seiner Entdeckungen zu schützen. Doch zwei seiner scheinbar ebenso wahnsinnigen Mitinsassen halten sich für Einstein (gespielt von Clara Leithold) und Newton (Nick Sparrer). Doch beide entpuppen sich als Geheimagenten verfeindeter Mächte, die an Möbius` Weltformel wollen. Um nicht aufzufliegen, werden Krankenschwestern (Maxi Richter) ermordet, ermittelt ein Kriminalinspektor (Franz Leutert) und kommt es im zweiten Akt zur schlimmstmöglichen Wendung. Denn jemand ganz anderes, überzeugend gespielt von Paulin Schwarze, entpuppt sich als tatsächlich wahnsinnig.... Die Eltern, Lehrer und Mitschüler bei der ausverkauften Premiere am Montag bekamen tolles Theater geboten. Dienstag beginnt 19 Uhr eine zweite Abendvorstellung, für die gibt es noch Karten. Zudem wird noch am Dienstag und am Mittwoch, jeweils 10 Uhr, für Mitschüler im Rahmen der Schultheatertage gespielt.

Von Thomas Sparrer