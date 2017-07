Leisnig. Zwischen Großweitzschen und Leisnig, an der Kreuzung am Asphaltmischwerk, kam es am Freitag in den frühen Nachmittagsstunden zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw waren an der Kreuzung zusammengestoßen, wobei drei Personen schwer verletzt wurden. Vermutlich hat einer der Fahrer die Vorfahrt nicht beachtet. Verkehrsteilnehmer mussten die Unfallstelle weiträumig umfahren, da die Kreuzung bis zu den Bergungsarbeiten nicht passierbar war. Zum Unfallhergang machte die Polizei bis Redaktionsschluss keine Angaben.

Von Steffi Robak