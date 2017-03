Hartha. Der Spaten bekommt einen Ehrenplatz, weiß Petra Schreiter von „Pflege mit Herz“ sicher. Sie packte zusammen mit Marion Fenske, Pflegedienstleiterin im Seniorenheim und Silke Vogel, Pflegedienstleiterin der ambulanten Pflege, den Spatenstiel an. Beim ersten Spatenstich war unter anderem Harthas Bürgermeister Ronald Kuntze (parteilos) anwesend.

20 Tagespflegeplätze sollen bis Herbst fertig sein

860 000 Euro fließen in das Bauprojekt. Den Rohbau errichtet die Hartha Bau GmbH. In den kommenden Monaten soll eine moderne, attraktive Tagespflegeeinrichtung für die Harthaer Senioren an der Straße des Friedens entstehen. Erst jüngst sei wieder eine schriftliche Bewerbung um einen der Plätze eingegangen, so Petra Schreiter. Insgesamt zwanzig Tagesplätze wird sie in der neuen Einrichtung schaffen. „Nachfragen gibt es schon mehrere“, wie sie informiert. Noch in diesem Jahr können die ersten Nutzer die Einrichtung in Besitz nehmen, denn im Herbst sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. In einer Tagespflegeeinrichtung sind die Bewohner wirklich nur tagsüber zu Gast. Sie haben ansonsten ihre eigene Wohnung, werden in der Tagespflege betreut und verbringen ansonsten ihre Zeit zu Hause.

Ab Pflegegrad eins tagsüber in die Einrichtung

Wer in einer Tagespflegeeinrichtung betreut werden möchte oder einen Angehörigen dort tagsüber unterbringen möchte, sollte darauf achten, dass der zu Betreuende eine Pflegestufe beziehungsweise einen Pflegegrad hat, wie es jetzt heißt. Ab Pflegegrad eins kann ein zu Pflegender die Tagespflege nutzen. Damit die Gäste in der Einrichtung auch gut betreut werden können, stellte Petra Schreiter mit ihrem Unternehmen „Pflege mit Herz“ acht Arbeitskräfte neu ein.

Von Steffi Robak