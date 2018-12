Leisnig

Ein dreister Autodieb ist in Leisnig in einen Renault eingestiegen und weggefahren, während der Autobesitzer direkt vorm Fahrzeug stand. Er fuhr ihn an und verletzte ihn dabei. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall, der sich am am Mittwoch, 19. Dezember, gegen 12.30 Uhr ereignete, und zwar an der Johannes-R.-Becher-Straße.

Der blaue Pkw Renault wurde gestohlen. Während der 55-jährige Nutzer des Autos außerhalb des Fahrzeugs war, stieg offenbar ein Unbekannter ein und fuhr los. Der 55-jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Fahrzeug, berichtet die Polizei weiter. Er wurde erfasst und nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Mit dem Auto verschwand auch eine Geldbörse mit Ausweisen und Bargeld.

Der Renault ist nur wenige Minuten später in der Nähe eines Fitnessstudios in der Straße Zur Muldenwiese aufgefunden worden. Zur Suche nach dem Dieb wurde ein Fährtenhund eingesetzt, der die Spur bis in ein Firmengelände in der Friedrich-Bernhardt-Straße verfolgte.

Dort verlor sich die Spur. Die mit dem Auto gestohlenen Ausweise und das Bargeld nahm der Täter offenbar mit. Der Unbekannte wurde durch den Geschädigten wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, schmale Statur, schwarze Haare und dunkle Kleidung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat am Tatort oder am Fundort des Fahrzeugs Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des beschriebenen Täters machen? Hinweise nimmt die Polizei in Döbeln unter der Rufnummer 03431/ 6590 entgegen.

