Feld von Andreas Schertenleib an B 169 zwei Mal in 14 Tagen verwüstet

Zwei Mal in 14 Tagen waren Spargeldiebe auf einem Feld von Landwirt Andreas Schertenleib zu Gange: Mehrere Dämme haben sie zerstört, zuletzt in der Nacht vom 4. auf den 5. Mai. Die Familie glaubt wegen der gestohlenen Menge an illegalen Weiterverkauf. Der Schaden liegt bei bis zu 3000 Euro.