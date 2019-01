Hartha

„Ich habe mich mit bestem Gewissen dafür eingesetzt, dass wir den Drogeriemarkt in Hartha auf den Weg bringen. Das Planrecht besteht. Jetzt liegt es an Edeka“, so das nüchterne Resümee von Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Bereits 2017 beantragte die Einzelhandelskette eine Erweiterung ihrer Verkaufsfläche und machte sich selbst zum Bauherren des Projektes. Der Stadtrat machte damals mit einer eiligen Fortschreibung des Bebauungsplanes den Weg frei. Allgemeine Euphorie lag in der Luft. Zwei Jahre später befindet sich vor der Filiale an der Nordstraße immer noch reichlich viel Parkfläche. Von dem Bau eines Drogeriemarktes keine Spur. Entstehen sollte dieser auf der rechten Seite nach der Einfahrt.

Rot markiert: Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes soll eine Drogeriefachmarkt gebaut werden. Quelle: Mahnert

„Eine Drogerie können wir nach wie vor wirklich gut gebrauchen“, bestätigt Kunze. „Sie würde Hartha innerstädtisch abrunden.“ Ein Plädoyer, das er schon oft gehalten hat. Doch aus dem Bestreben der Supermarkt-Kette ist bisher nicht viel mehr geworden als eine Skizze. In der anfänglichen Planungsphase wurde der Bürgermeister stets miteingebunden, nachdem alles bereit schien, hielt sich der Handelsriese bedeckt. Da die Stadt baulich nicht involviert ist, bleibt Kunze und seinen Stadträten nichts weiter übrig als zu warten. „Ich kann weder sagen, dass die Drogerie kommt, noch, dass das Projekt gescheitert ist“. Keine zufriedenstellende Situation für das Stadtoberhaupt. Die Drogerie-Pläne in Leisnig beobachtet er kritisch. „Da werden unsere Leute hingezogen.“ Zumindest wenn der Bau in der Nordstraße vollends auf Eis gelegt wird.

Von Lisa Schliep