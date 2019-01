Döbeln

Wenn am Sonnabendnachmittag der Schwarzmeer Kosaken-Chor in der Döbelner Nicolaikirche singen wird, dann wird seine bekannteste Stimme nicht dabei sein. Peter Orloff, der das berühmte Ensemble seit 1993 künstlerisch leitet, ist nämlich gerade in ganz anderer Mission unterwegs. Er ist der älteste, aber auch so ziemlich fitteste Gast im australischen „ Dschungelcamp“ des Fernsehsenders RTL.

Songschreiber für viele Stars

Der 74-jährige einstiger Schlagerstar („Das schönste Mädchen der Welt“, 1967) und Dauergast in Deutschen Hitparaden schrieb 1969 für Peter Maffay den Titel „Du“, der zum größten Single-Erfolg Maffays werden sollte. Es folgten für Bernd Clüver „Der kleine Prinz“ und „Der Junge mit der Mundharmonika“. Auch für Künstler wie Freddy Quinn, Rex Gildo, Roy Black, Bata Illic und Julio Iglesias schrieb Peter Orloff zahlreiche Hits.

Peter Orloff entstammt einem alten russischen Adelsgeschlecht. Sein Vater, Sohn eines Zaren-Generals, war Theologe und leitete später den in den 30er Jahren gegründeten Schwarzmeer Kosaken-Chor, in dem Peter Orloff mit 14 Jahren jüngster Sänger aller Kosakenchöre der Welt wurde. Im Jahre 1993 wurde Peter Orloff zum musikalischen Gesamtleiter des Schwarzmeer Kosaken-Chores berufen, mit dem er seitdem erfolgreich europaweit konzertiert.

Superbass Arininsky in Döbeln

Sein Manager Helmut Werner sitzt derzeit in einem Hotel am Rande des australischen Dschungels und erklärt auf Anfrage dieser Zeitung per Telefon: „Da Peter Orloff als Kandidat im Dschungelcamp 2019 teilnimmt, wird er bei den Konzertterminen im Januar unter anderem in Döbeln nicht dabei sein.“ Der Künstler habe das Ensemble und jedes Detail der Konzerte zuvor entsprechend vorbereitet. Für seinen Gesangspart und die Soli des Konzertes wurde der ebenso Superbass Stefan Arininsky verpflichtet.

Die bewährte Show der Schwarzmeerkosaken blickt auf ein halbes Jahrhundert Geschichte zurück. Das Konzert ist eine musikalische Reise durch die märchenhafte Welt des alten Russland mit Romanzen, Geschichten und Balladen von grandioser Ausdruckskraft, tiefer Melancholie und überschäumendem Temperament.

Gage will Orloff spenden

Peter Orloff unterdessen verfolgt im RTL-Dschungelcamp eine besondere Mission, sagt sein Manager. Er sei weder pleite noch auf das Geld aus dem Dschungelcamp angewiesen. Vielmehr wolle Peter Orloff 40 000 Euro seiner Gage für die Stiftung seines Freundes Reiner Meutsch „Fly and Help“ spenden. Diese unterstützt den Bau von Schulen in Entwicklungsländern. Peter Orloff ist Mitglied des Stiftungskuratoriums. Seine Dschuneglcamp Gage soll benachteiligten Indio-Mädchen in Argentinien zu Schulbildung verhelfen.

Das Konzert des Schwarzmeer-Kosaken Chores findet am Sonnabend, 15 Uhr in der St. Nicolai Kirche Döbeln statt. Karten gibt es im DAZ-Shop am Döbelner Obermarkt 8

