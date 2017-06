Döbelner Genossenschaft will weiter wachsen

Nun ist es amtlich: Die Erste Wohnungsgenossenschaft Hartha geht in der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln auf. Der Verschmelzungsvertrag wurde am Freitagmittag in der Geschäftsstelle der WG Fortschritt von den Vorständen beider Genossenschaften unterzeichnet und von Notar Andreas Preißler gesiegelt.