Edeka-Filiale in Leisnig schließt nach mehr als 20 Jahren

Die Konkurrenz der vielen Supermärkte in Leisnig zwingt nun Marktbetreiber Andreas Richter in die Knie. Seit 1996 führt er die Edeka-Filiale in der Jahnstraße in Leisnig. Bis Ende des Monats gehen dort die Lichter aus, schon jetzt werden die Regale nicht mehr aufgefüllt. Für die zehn Mitarbeiter gibt es wenig Hoffnung.