Döbeln

„Döbeln brummt“ heißt das neue Motto für den 23. Döbelner Autofrühling. Die Traditionsveranstaltung des Döbelner Stadtwerberinges und der DAZ steigt wieder am 5. Mai in Döbelns Innenstadt. Grit Neumann. Chefin des Stadtwerberinges stellte schon mal die Höhepunkte des diesjährigen Autofrühlings vor. Zwölf Autohäuser stellen dabei am Niedermarkt wieder 200 Fahrzeuge verschiedener Markt im größten Freiluftautohaus der Stadt aus. Dazu kommen Fahrräder und Motorräder, das Sehtestmobil von Fielmann und traditionell um 14 Uhr eine große Modenschau von Gaber Moden an der Breiten Straße. Neben Schlagersängerin Eva-Maria Pickert, die dazu eigens produzierte neue Titel singt, bringen die Inhaber von Gaber Moden das androgyne Männermodel Veit Alex von der Berliner Fashion-Week mit. Dazu sorgen Saxophonist Jens Lübeck und die Band Wolfs Vision für Musik.

Am Obermarkt gibt es wieder Oldtimer zu sehen. Die Pferdebahn startet in die Saison und drei Paare heiraten an diesem Tag. Musikalischer Höhepunkt wird das Extrempianisten-Duo „Be-Flügelt“ von Andrea Güstel und Julian Eilenberger , die mit dem ersten Doppelstockflügel ein Konzert geben. Güstel spielte im Februar bei klirrender Kälte auf dem Obermarkt und brachte Werbering-Chefin Grit Neumann auf die Idee für diesen Auftritt.

Von Thomas Sparrer