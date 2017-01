Antonio Pascaletta kommt kaum zum Durchatmen. Vor knapp zwei Wochen eröffnete der 25-jährige Italiener sein Restaurant in der Dresdener Straße in Hartha. Dort, wo einst das Hotel „Stadt Hartha“ war. Davon ist nur noch die äußere Hülle übrig. Innen erinnert nichts mehr an die ehemalige Pension.