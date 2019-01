Ehrenberg/Waldheim

Tai-Chi-Kurs oder Theaterprobe? Diese Frage konnte sich stellen, wer bei der Probe zum Theaterstück „ Marco Polo“ vorbei schaute. Fließende Bewegungen, Körperbeherrschung, große Gesten. Unterbrochen von Pier Giorgo Furlans Regieanweisungen. „Diese kleinen Dinge geben Ausdruck“, sagte Pier Giorgo Furlan, als er den Darstellern zeigte, wie sich der menschliche Körper über die Diagonale straffen lässt.

Behinderte werden nicht versteckt

Bewegung und Gestik sind wichtig in diesem Stück. Musik und Text kommen vom Band, keiner muss also auswendig lernen. Aber mit der Körpersprache können sich alle ausdrücken, egal, ob behindert oder nicht behindert. Denn das Theaterstück, das der Förderkreis Centro Arte Monte Onore aufführt, ist barrierefrei. „Es ist uns wichtig, dass Behinderte nicht versteckt werden“, sagt Pier Giorgo Furlan.

Auch auf die kleinen Gesten kommt es an: Pier Giorgio Furlan dirigiert vom Regiesessel aus seine Darsteller. Quelle: Dirk Wurzel

Es war ein langer Weg, bis die Theatergruppe mit ihren sehr unterschiedlichen Angehörigen ein spielfähiges Stück vorweisen konnte. Der Weg zu diesem Ziel führte über ganz unterschiedliche Stationen, wie zum Beispiel der malerischen Darstellung der eigenen Figur, dem Maskenbau, der Kostümfertigung. Texte waren zu schreiben, die Musik auszuwählen, ein Drehbuch zu entwickeln. Die Kostüme waren insofern eine Herausforderung, als dass viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nähen können. Also haben sie die Stoffe verknotet. Vor allem in der Arbeit mit Blinden und Sehbehinderten fand das Theaterprojekt neue Wege der Vermittlung der kreativen Gestaltung. Die Sehenden lernen dabei, mit den Händen zu sehen. Szene für Szene haben die Akteure des Theaterprojekts auf Tonband eingesprochen, um sie zur Aufführung abzuspielen. Denn auch Sehbehinderte sollen das Stück als Hörspiel nachempfinden. Für Gehörlose wiederum wären die Masken eine Barriere, denn sie müssen Gebärden von Mund und Hand ablesen. Also galt es, auch für diese Personengruppe Lösungen zu finden.

Nun hat der Proben-Marathon begonnen. Der Verein nutzt dafür den ehemaligen Jugendclub in Ehrenberg, den die Gemeinde Kriebstein mangels Jugendlicher an das Kulturzentrum verpachtet hat. Am Sonnabend übte dort die Gruppe, in der zwei Waldheimer von Anfang an dabei waren: Karl-Heinz Herden, der mittlerweile pensionierter Direktor der JVA Waldheim und Wolf-Dietmar Bleil, Friedensrichter in Waldheim. Sie sind mit großem Engagement dabei. Und szenisch bewegen können sie sich auch.

Ende Februar ist Premiere

Diese Gruppe fand sich vor Jahren anlässlich eines Auftrittes bei Georg Prinz zur Lippe in Meißen-Proschwitz zusammen. Mit der Zeit stießen immer mehr Leute dazu. Auch aus Mittweida, Chemnitz und Hainichen kommen die Mitglieder. Es sind Leute aus unterschiedlichen Altersgruppen und Berufen. Sie können hören, sehen und sprechen. Die Darsteller mit Handicap trainiert Pier Giorgo Furlan gesondert – der Aufwand ist einfach größer. „Es sind insgesamt zwölf Gruppen. Wir haben sogar fünf Rollstuhlfahrer dabei“, sagt Pier Giorgio Furlan. Vom 18. bis zum 22. Februar kommen alle zusammen, üben das gemeinsame Spiel im Probenraum der Oper. Am 23. Februar ist Premiere – im Chemnitzer Opernhaus.

Audienz beim Papst

Die Hospitanz in der Probe lässt erahnen, dass es toll wird. Wie Marco Polo am Hof des Khan empfangen wird, wie er sich mit einem Panther anfreundet, eine Audienz beim Papst wahrnimmt. Auch wenn die Darsteller bei den Proben natürlich noch nicht die aufwendigen und phantasievollen Kostüme und Masken tragen, skizziert allein schon der Reigen fließender und exakt einstudierter Bewegungen die Erlebnisse des venezianischen Welt-Reisenden.

Chemnitzer Kinder begeistert dabei

Für Pier Giorgio Furlan ging der Probe-Marathon am Montag weiter. In Chemnitz übte er mit Kindern und Jugendlichen des Vereins Kinder- Jugend- und Familienhilfe (KJF). „Wir haben vor zwei Jahren bei Pinocchio mitgemacht. Das hat uns so gut gefallen, dass wir wieder mitmachen“, sagt Antje Krüger. Sie betreut als Sozialpädagogin eine flexible Tagesgruppe mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 7 bis 14 Jahren. An der Ausstattung beteiligt sich das KJF ebenfalls. Zehn Kostüme hat Antje Krüger mit ihren Schützlingen genäht und Masken angefertigt. Das barrierefreie Theater lebt vom Mitmachen.

