Ehrenberg

Das Vorhaben brodelte schon länge in Ehrenberg. Vor etwa einem Jahr legte der Verein Centro Arte Monte Onore (Camo) um Pier Giorgio Furlan schließlich los und verwandelte den zugewachsenen Schlosspark am Rittergut in einen idyllischen Ort. Am Sonnabend wird das Kleinod im Grünen um 15 Uhr mit einem Parkfest eröffnet.

Schlosspark herausgeputzt

Furlan freut sich, dass es nun soweit ist und der Löwenanteil der Arbeit hinter ihm und den zahlreichen helfenden Händen aus dem Verein liegt. „Wir haben uns die alten Wege gesucht und diese mit Schutt befestigt“, erklärt Furlan. „Das ist richtig gute Arbeit, denn selbst zum Unwetter vor zwei Wochen ist nichts passiert und alles hat gehalten.“ Dazu entsorgte der Camo haufenweise herumliegendes Geäst und brachte so den Boden wieder zum Vorschein. „Eigentlich wünschen wir uns jetzt noch einen schönen Rasen. Wir wissen aber noch nicht, wann wir das schaffen.“ Andere Wünsche hat sich der Camo hingegen schon erfüllt. Eine kleine Holzbrücke führt mittlerweile über den Bach, der sich den Hang herunter durch das Gelände schlängelt. „Den Bach haben wir sauber gemacht und mit Steinen befestigt und den Teich wieder in Ordnung gebracht“, so Furlan.

Unterstützende Fördermittel

Dazu säumen nun zwei Infotafeln das Gelände, die der Verein mit Fördermitteln aus dem Programm Landaufschwung finanzieren konnte. „Darauf sind Pläne vom Umbau und Bilder vom Park, wie er einmal aussah zu sehen“, erklärt Furlan. Die Vereinsmitglieder haben zudem lange recherchiert und zahlreiche Informationen zum Park zusammengetragen. Mit dem Fördergeld konnte der Camo außerdem den Mithelfern einen kleinen Obolus für ihr Unterstützung zukommen lassen und benötigtes Material einkaufen. Seinen Dank spricht Furlan auch der Gemeinde Kriebstein aus. Die ist Eigentümer des Parks, verpachtet ihn jedoch an den Verein. „Ich bin stolz, dass es immer voran ging und neue Dinge dazukommen sind, seit ich 2000 nach Ehrenberg gekommen bin“, sagt Furlan.

Hainichener Mandolinengruppe spielt

Auch der Schlosspark ist ein weiterer Schritt nach vorne. Gefeiert wird das mit Führungen durch das Areal. Aus Hainichen ist die Mandolinengruppe zu Gast. Gespielt wird barocke und italienische Musik – wenn das Wetter hält auch auf der Brücke am Teich. Mitglieder der Theatergruppe schlüpfen passend dazu in barocke Gewänder. Auf der Terrasse im venezianischen Stil werden Kaffee und italienischer Kuchen gereicht. Dazu sind sowohl Galerie als auch Museum geöffnet.

Von André Pitz