Rosswein

Das nahende Osterfest wirft seine Schatten voraus. Insgesamt 400 farbenfrohe Eier schmücken seit Samstag beispielsweise den Brunnen an der alten Gärtnerei Kluffke in Roßwein. Im Bürgerhaus und im Jugendhaus sind die bunten Osterfest-Boten in den zurückliegenden Wochen von Jugendlichen kreiert worden. Und zwar als Auftragswerke. Bauhof-Chefin Monika Weigel hat die Plastikeier in die beiden Einrichtungen gebracht, damit diese dann im Rahmen des samstäglichen Frühjahrsputzes ihren Platz am Brunnen finden können. Das haben sie nun auch, wobei die 400 Ostereier fast etwas untergehen am Kluffke-Brunnen.

Doppelt so viele Ostereier hängen nun seit Montag an einem zweiten Brunnen in der Stadt. Und zwar an jenem in der Mühlstraße, der bereits im vergangenen Jahr auf Initiative von Monika Weigel österlich verziert wurde und mit dessen Schmückung eine neue Tradition in der Stadt ins Leben gerufen werden sollte. Damals hatten die Kindereinrichtungen der Stadt für buntes Schmückwerk gesorgt. In der Mühlstraße machten sich am Montag Bauhofmitarbeiter daran, den Brunnen zu entwässern, das Areal ringsherum zu reinigen und schließlich die Ranken anzubringen.

Damit hat nun die ansonsten recht triste Mühlstraße für ein paar Tage wieder einen Farbklecks. Mehr Brunnen habe man jetzt erst einmal nicht im Visier, um sie österlich anzuputzen, so Monika Weigel.

Von Manuela Engelmann-Bunk