Leisnig. Verlassene Werkhallen, Militärliegenschaften, Sanatorien reizen dazu, sich in der Anarchie des Verfalls erinnern zu lassen: Ein ordnender Geist bediente sich einst dieses Gegenstandes, frühere menschliche Anwesenheit bleibt zu sehen in den Artefakten. Ab Sonnabend 14 Uhr werden auf der Burg Mildenstein in einer Sonderausstellung Fotos gezeigt, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten diese Momente des Erinnerns festhalten.

Standbilder der Okkupation

Die Zeit belagert das Verlassene für die Rückeroberung durch die Natur: Sturmreif-Schießen in Extrem-Zeitlupe. Die Fotos sind Standbilder der Okkupation. Steffi Robak hat diese Eindrücke in den vergangenen zwei Jahrzehnten während diverser Foto-Streifzüge durch Deutschland festgehalten.

Dieses Genre des Fotografierens wird „Urban Exploration“ genannt. Übersetzt heißt dies Stadterkundung. Diese Art, fotografierend verlassene Orte zu entdecken, entwickelte sich zuletzt zum Massenphänomen. Dazu trugen digitale Fotografie sowie Fotobearbeitung wesentlich bei, noch mehr das Internet. Dabei reichen die Anfänge in vordigitale Zeiten zurück – ohne ambitionierte Urbexer-Szene oder überhaupt diesen Begriff.

Eigenblickiges jenseits der Perfektion

Die in der Kaplanstube der Burg gezeigten Fotos erheben nicht den Anspruch, den Ort dokumentierend abzubilden. Der Titel verrät die Assoziation in der ersten Kontakt-Sekunde zwischen Auge und Hirn, wenn sich Wahrgenommenes zum Motiv wandelt. Fotografisch mag manches unperfekt sein als Zugeständnis an dieses „Eigenblickige“.

Geboren in Karlsburg, aufgewachsen in Roßwein, studierte Steffi Robak Betriebswirtschaftslehre und schloss diesem Studium eine journalistische Ausbildung an. Seit 1994 arbeitet sie als Redakteurin bei der Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft.

Von daz