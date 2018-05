Döbeln

„Neue Welten“ Plastik & Grafik heißt die Ausstellung des Altenburger Künstlers Stefan Knechtel, die Freitagabend, 19.30 Uhr, im Stadtmuseum im Döbelner Rathaus eröffnet wird. Neben einer Auswahl aktueller Arbeiten dokumentiert die Ausstellung die vor allem die Entstehung des Objektes „Sphären“, welches am Lutherweg in Ziegra aufgestellt wird. Es handelt sich um die erste Kunst seit der Herstellung des Stiefelbrunnes am Niedermarkt, die die Stadt Döbeln im öffentlichen Raum aufstellt und die der Stadt noch dazu geschenkt wird.

„Globus - Sphären“ heißt das eiserne Kunstobjekt, welches Stefan Knechtel mit einem Laser geschnitten hat. Es handelt sich um einen in neun Teile aufgeschnittenen Globus. Die Globuszeile sind jeweils zwei Meter hoch und einen halben Meter breit. An den kleinen Teichen in Ziegra, unmittelbar am dort entlang führenden Lutherweg, soll der Standort sein. Seit Anfang Mai arbeitet der Künstler am Original. Bis September soll die Plastik aufgestellt werden. Nach Fertigstellung des Kunstwerkes vor Ort soll das Objekt durch Verein Schaddelmühle aus Grimma als Schenkung an die Stadt Döbeln übertragen werden. In Verbindung mit der Personalausstellung des Künstlers im Stadtmuseum Döbeln ist das Modell ab heute erstmals öffentlich zu sehen.

Unter dem Namen „Reformation und Kunst“ startete das Projekt bereits im August 2017. Getragen wird es vom Künstlerhaus Schaddelmühle e. V. in Grimma. Die Leader-Gebiete Leipziger Muldental, Sachsenkreuz+ und Sächsisches Zweistromland-Ostelbien fördern das Kunstprojekt finanziell. „Ziel ist es, den Sächsischen Lutherweg mit einer künstlerischen Komponente zu bereichern“, schildert Angela Petzold, Sachgebietsleiterin für Kultur im Döbelner Rathaus. Entlang des Lutherweges werden auf den Territorien der Städte Grimma, Döbeln, Leisnig und Mügeln insgesamt vier Kunstwerke aufgestellt. Auch die Stadt Döbeln mit rund 4000 Euro an der Idee. Das Kunstwerk, das die Stadt Döbeln dafür bekommt, hat einen Wert von etwa 12 000 Euro.

Im Zuge eines zweistufigen Wettbewerbes entstanden zunächst 18 Entwürfe von 17 Künstlern. Eine elfköpfige Jury, darunter Vertreter der beteiligten Städte, bewertete die Entwürfe unter den Gesichtspunkten „Bezug zum Thema Reformation“, „Ästhetik“, „Preis und Lebenszykluskosten“ und „Anwendung der sozialisierten Kunst“. Acht Kunstwerke gelangten auf diese Weise in die zweite Wettbewerbsstufe. Hier wurde jeweils ein Modell erstellt und daran die technischen Machbarkeit und die zu erwartenden Kosten überprüft. Eine erneute Jurybewertung gab schließlich vier Kunstwerken ganz unterschiedlicher Art den Zuschlag. Die Städte waren im Anschluss aufgefordert, geeignete Plätze unmittelbar am Lutherweg vorzuschlagen. Für Döbeln waren dafür in Ziegra die Teiche am ehemaligen Rittergut, in Limmritz der Parkplatz an der Bornröhre und in Masten eine Ausgleichsfläche im Gespräch. Bei einer Vor-Ort-Begehung mit dem Projektträger und den Künstlern entschied sich Stefan Knechtel für den Standort in Ziegra.

Die Metallskulptur „Schriftobjekte“ wird am Wanderweg zwischen Schaddel und Grimma platziert. Das Glasobjekt „Die jungen Frauen“ wird am Kloster Marienthal in Sornzig stehen. Leisnig bekommt die„Lutherbank“ aus Keramik - an der Suptur mit Blick zum Muldental.

Kunst steht Döbeln gut zu Gesicht Fast auf den Tag genau 17 Jahre ist es her, dass in Döbelns öffentlichem Raum zum letzten mal ein Kunstwerk eingeweiht und zum städtischen Eigentum wurde. Seit Ende Mai 2001 sprudelt der Stiefelbrunnen, geschaffen vom Dresdner Künstler Vinzenz Wanitzschke am Döbelner Niedermarkt. Er ist so etwas wie ein Wahrzeichen in der Döbelner Innenstadt geworden. 235 000 Mark kostete der Brunnen damals. 150 000 Mark für das bronzenen Kunstwerkes steuerten Bürger und Unternehmen als Spenden bei. Jetzt nach 17 Jahren kann die Stadt Döbeln endlich mal wieder ein Kunstwerk im öffentlichen Raum aufstellen. Ein aufgeschnittener Globus aus Eisen wird diesmal im ländlichen Raum, in Ziegra am Lutherweg, das Thema Reformation künstlerisch beleuchten. 20 000 Euro ist die Plastik Wert, 4000 hat die Stadt dazu beigetragen. 4000 Euro für bildende Kunst im öffentlichen Raum: Das ist für eine 25 000-Einwohner-Stadt, die mit ihrem aktuellen Haushaltplan runde 40 Millionen Euro im Jahr umsetzt, recht wenig. Dazu bemerkte ein Stadtrat zurecht, dass hier deutlich mehr möglich wäre. Die Stadt Döbeln könnte selbst durchaus immer mal wieder eigene Akzente setzen und Kunst in Auftrag geben, die in der Innenstadt oder im gesamten Stadtgebiet moderne Akzente setzt. Einer Stadt, die mit Erich Heckel, Otto Rost oder Bernhard Kretzschmar wirbt, stünde das gut zu Gesicht. th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer