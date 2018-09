Auf roter Asche ist im Fußball schon so mancher späterer Weltstar gereift. Auch beim SV Medizin Hochweitzschen haben sie so einen Trainingsplatz. Der ist allerdings in bedauernswertem Zustand. Um mehr Trainingsmöglichkeiten zu schaffen und für den Nachwuchs attraktiv zu bleiben, soll sich das ändern.