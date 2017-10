Ein Jahr nach Schließung: Holidayranch wartet auf neuen Besitzer

Fast genau ein Jahr ist es her, dass die Holidayranch von Karin und Manfred Voigt die Tore schloss. Noch immer prangt am Eingang ein grünes Schild mit dem handschriftlichen Hinweis „Geschlossen für immer“. Doch so richtig will Manfred Voigt noch nicht loslassen. Er hofft auf einen Interessenten, der sein Lebenswerk fortführt.