Ein Jahr nach dem Feuer läuft der Wiederaufbau in kleinen Schritten

Das schlimme Feuer vom 30. September vergangenen Jahres in einem Wohnhaus in der Straße des Friedens 15 in Döbeln ist mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Herd in der Dachgeschosswohnung ausgegangen. Das weiß Hausbesitzer Felix Wesolowska von der Brandsachverständigen seiner Versicherung. In kleinen Schritten baut er das Haus mit acht Wohnungen wieder auf.