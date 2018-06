Döbeln

Mit zünftigen Klängen der Schalmeienzunft aus Hartmannsdorf wurde am Abend das Döbelner Stadtfest offiziell eröffnet. Dazu gesellten sich die Teufelchen von der Kelterei Sachsenobst. Denn zum zweiten Mal gab es statt Freibier Fruchtwein der Traditionsmarke Hirschblut aus der Kelterei im Ortsteil Neu-greußnig. Vorgefahren kamen die Maskottchen im roten VW Käfer Cabrio vom Döbelner Einzelhändler Lutz Roßberg.

Die Schalmeienzunft Hartmannsdorf sorgte für Stimmung. Quelle: Sven Bartsch

Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer bedankte sich in seiner kurzen Eröffnungsrede bei allen Döbelnern, die am vergangenen Wochenende nach dem schweren Unwetter mit anpackten und die Schäden zu beseitigen halfen. „Dieses Fest haben sich die Döbelner verdient. Döbeln feiert drei Tage lang mit einem bunten Programm auf drei Bühnen und in der gesamten Innenstadt.“ Er freue sich besonders darüber, dass am Programm auch Künstler aus den Döbelner Partnerstädten Unna und Heidenheim mitwirken. So ist am Sonnabendnachmittag, 14.45 Uhr, der Shanty-Chor Heidenheim auf der Bühne am Obermarkt zu erleben. Der Chor macht auf seiner Chorfahrt Station in der sächsischen Partnerstadt. Die Döbelner Musiker von eXtraHERB und The Brenztown Blues Club aus Heidenheim treten am Sonnabend ab 19.30 Uhr auf der Bühne am Stiefelbrunnen auf. Den Niedermarkt rockt am Sonnabend, ab 22 Uhr, die Indie-Pop-Band Jahm aus der westfälischen Partnerstadt Unna.

Im Käfer Cabrio chauffierte Lutz Roßberg die Hirschblut-Teufelinnen zur Stadtfesteröffnung. Quelle: Sven Bartsch

Familien mit Kindern empfiehlt der Oberbürgermeister am Sonnabend das Familienfest auf dem Stadtwerkegelände.

Von Thomas Sparrer