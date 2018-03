„Ein Sofa, um auf die Beine zu kommen“

Am Döbelner Obermarkt zieht in einem weiteren Geschäft neues Leben ein. Neben dem Handy-Laden, der von Döbeln-Ost ins Alte Amtshaus am Obermarkt wechselt, zieht das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland (CJD) ein. Der Verein startet in Döbeln unter dem Namen „Tandem“ ein Modellprojekt für Familien von Langzeitarbeitslosen. Der Tandem-Laden wird dafür Anlaufstelle sein.