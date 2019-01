Region Ostrau

Birgit Müller hat ihre Erfahrungen gemacht mit dem Verfassen von Ortschroniken. Als 2015 das 825. Ostrauer Jubiläum anstand, half sie – damals noch Mitarbeiterin der Ostrauer Verwaltung – zusammen mit Kollegin Ilona Schulz dem inzwischen verstorbenen Chronisten und früheren Schulleiter Werner Ziegner dabei, die Chronik zu verfassen.

In nur neun Monaten war die Arbeit geschafft – ein echter Kraftakt. „Damals hieß es plötzlich im März, dass das Buch bis zur Feier im Herbst fertig sein soll“, erinnert sich Birgit Müller.

Viertel- oder halbjährliche Treffen

Aus einem riesigen Konvolut von Bildern, Urkunden und dem handschriftlichen Manuskript musste damals ein mehr als 200 Seiten starkes Werk erstellt werden. Daher plädiert Birgit Müller dafür, dass die Chronisten regelmäßiger Gelegenheit bekommen, ihre Arbeit zu aktualisieren und zu ergänzen. „Früher war es so: Einmal im Jahr berichtet der Ortschronist, was er notiert hat. Das ist mit der Zeit verloren gegangen“, bedauert die 64-Jährige.

Stattdessen will sie nun alle Chronisten der Gemeinde Ostrau und der näheren Umgebung an einen Tisch holen. „Es könnte so sein, dass man sie zusammenführt zu einem Stammtisch. Der könnte vierteljährlich oder wenigstens halbjährlich zusammenkommen“, schlägt Birgit Müller vor.

Mehrere Chronisten in der Kommune

Ein passender Ort wäre beispielsweise das Heimatmuseum in der früheren Schrebitzer Schule, wo sie sich seit einigen Jahren um die Ausstellung und den Heimatverein kümmert und auch die Schrebitzer Chronik weiterführt.

Den Noschkowitzer Horst Klimes und seine Frau, der sich seit Werner Ziegners Tod auch um Ostraus Vergangenheit bemüht, und den Feuerwehrchronisten Jochen Heumos zählt Birgit Müller auf. „Und es gibt noch mehr, die im stillen Kämmerlein sitzen. Das sind ja meist ältere Herren. Wenn wir das nicht hinbekommen, nehmen sie ihr Wissen mit ins Grab“, sagt sie.

Ergänzung alle fünf Jahre

Der Stammtisch solle auch dazu dienen Materialien aus den anderen Orten auszutauschen. „Ich habe zum Beispiel auch Sachen aus Noschkowitz oder Ostrau hier“, meint Müller.

Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling findet die Idee sehr gut. „Es ist eine tolle Sache, wenn die Chronisten ihr Wissen bündeln“, sagt er. Und: „Klar wäre es gut, wenn man alle fünf Jahre eine Ergänzung der Chroniken herausbringen könnte.“

Von Sebastian Fink