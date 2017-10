Ein Stark für Waldheims Stadtmuseum

Waldheim. Wenn an 25. November in Waldheim das neue Stadt- und Museumshaus am Niedermarkt öffnet, wird den Bereich der Touristeninformation ein Bild von Ekkehart Stark schmücken. Der Waldheimer Künstler fertigte das Werk als Titelbild für Francois Maher Presleys Buch „Waldheim Top 25“ an. Andy Zemmrich, Sohn der verantwortlichen Herausgeberin Gaby Zemmrich, kaufte dem Maler das Original kurzerhand für einen dreistelligen Betrag ab und schenkte es nun der Stadt. „Ich wollte es nach Hause holen, wo es auch hingehört“, sagt der 27-jährige Immobilienfachwirt. Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) zeigt sich zufrieden: „Ich habe mich riesig gefreut, als Herr Zemmrich mich informierte, dass er das Originalbild der Stadt überlassen möchte. Bis zur Eröffnung des Museumshauses wird es bei uns im Archiv eingelagert.“ Auch Museumsleiterin Katja Treppschuh zeigt sich begeistert: „Ich schätze Ekkehart Stark sehr und für die Kulturarbeit in unserer Stadt ist das eine sehr schöne Geste.“

Zemmrich hat zudem organisiert, dass das Bild noch lange Jahre erhalten bleibt. „Da ich selbst kein Kunstfachmann bin, hat Ekkehart Stark die Rahmung übernommen“, erklärt der Immobilienfachwirt.

Für den jungen Waldheimer ist die Schenkung eine Herzensangelegenheit: „Für mich spielt der emotionale Faktor eine große Rolle, weil meine Mutter das Buch herausgibt und es natürlich auch ein Stück Stadtgeschichte ist.“

Von André Pitz