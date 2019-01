Hartha

Auf einer Angeltour fasste er die Idee zu fliehen. Dann ging alles ganz schnell. Mit 23 Jahren kehrte Eberhard Klunker der DDR den Rücken. Als Angler getarnt, harrten er und sein Freund eine ganze Nacht hinter Büschen aus, um auf den richtigen Moment zu warten: Luft rein in das zusammengefaltete Schlauchboot, rein ins Wasser und versuchen nicht zu kentern. Der Weg war weit, gefährlich und wenig aussichtsreich. 500 Menschen versuchten der DDR über den Seeweg Ostsee zu entkommen –ob schwimmend, segelnd oder paddelnd. Nur 50 hatten Erfolg. Der Berliner Musiker ist einer von ihnen. Er begann in Westdeutschland ein neues Leben, das für ihn vor allem musikalische Freiheit bedeutete. Seine Geschichte erzählte er am Donnerstag der neunten Klasse der Pestalozzi-Oberschule.

Neugierige Oberschüler

Die Jugendlichen waren neugierig: Hatten Sie Angst? Haben Sie ihre Familie vermisst? Wie haben Sie danach weiter gelebt? Der Gitarrist nahm sich für jede Frage Zeit und beantwortete sie aufrichtig. „Meine Mutter habe ich zwölf Jahre nicht sehen können“, sagte er und erklärte in diesem Zusammenhang, dass er als sogenannter „Republikflüchtling“ nicht in den Osten zurückkehren durfte. Am Ende schauten sie gemeinsam auf einen Zeitungsartikel, der das waghalsige Unterfangen zum reißerischen Aufhänger machte. Damals war Klunker ähnlich schmal, hatte langes blondes Haar und eine dicke Brille. Sein Freund navigierte, er paddelte. Ob er trainiert habe vorher? Eigentlich nicht. Das Adrenalin hat ihn weitermachen lassen.

Kommentar: Lehrbuch kann jeder Unterrichtsgestaltung kann genauso vielfältig sein wie die Themen, die es im eng geknüpften Lehrplan zu beackern gilt. Doch häufig sieht der gelebte Alltag an den Schulen der Region anders aus. Die Arbeit nach und mit dem Lehrbuch ist oft unbezwingbares Mantra vieler Pädagogen, Frontalunterricht das Mittel zum Zweck. Falsch ist das natürlich nicht. Doch was ein kleiner Schritt hinaus aus der Komfortzone alles bewirkt, zeigt die Pestalozzi-Oberschule in Hartha. Eine Einrichtung, die nicht nur mit ihrem üppigen musikalischen Portfolio glänzt, sondern ihren Schützlingen immer wieder pädagogische Angebote liefert, die neue Akzente setzen. Auf der Agenda des derzeitigen Geschichtsunterrichts der neunten und zehnten Klassen: Flucht und ihre Ursachen. Ein Thema, das nicht nur gegenwärtig heiß im öffentlichen Diskurs gehandelt wird. Aus ihrer Heimat fliehen seit jeher Menschen. Hinter jedem stecken Gesichter und Geschichten. Warum diese also nicht einmal erzählen lassen? Geschichtslehrer Roland Taffel brachte den Berliner Musiker Eberhard Klunker dafür an Ort und Stelle. Der Gitarrist berichtete über seine Odyssee mit dem Schlauchboot gen Westen – ein „Republikflüchtling“ und vor allem „typisches Kind der DDR“. Mit 15 oder 16 Lebensjahren ist die Mauer bei vielen Schülern vermutlich kaum mehr als Stoff aus Familiengesprächen oder Fakten und Zahlen buntbebilderter Schulbuchseiten. Umso wichtiger und wertvoller sind diese Zeugen der Zeit. Sie lassen die Jugendlichen in ihren Gedächtnispalast eintreten und mitfühlen. Die Pestalozzi-Schule versteht es, Unterricht nicht einfach zu halten, sondern zu gestalten. l.schliep@lvz.de

Von Lisa Schliep