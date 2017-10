Ein „neuer Kamerad“ für Ottewiger Wehr

Seit gut einer Woche steht es in der Garage des Gerätehauses, das Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W). Knallrot, 170 PS stark, bis 100 Kilometer in der Stunde schnell ist es – und soll am 28. Oktober bei einem Fest im Ottewiger Park vorgestellt werden. Dafür geht der 41 Jahre alte LO in Ruhestand.