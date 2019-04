Döbeln

Windhaus heißt das neue Klettergerüst, das am Dienstag die Kinder der Kindertagesstätte „ Tausendfüßler“ in Döbeln-Nord begeistert in Betrieb nehmen durften. Das alte Klettergerüst hatte dank der intensiven Pflege durch die Hausmeister der Einrichtung 25 Jahre gehalten. Doch im vergangenen Sommer wurde es aus dem Verkehr gezogen. Eltern des Elternrates bauten es ab. Zwischenzeitlich konnte mit Hilfe der Stadt das neue multifunktionale Klettergerüst bestellt und aufgebaut werden.

Der Stadtbauhof sorgte für eine neue Umrandung und feinen Fallschutzkies rund um das Spielgerät. Auch wenn der neue Rasen erst noch aufgehen muss, konnten die Kindergartenkinder am Dienstagvormittag das neue Spielgerät in Besitz nehmen. Zuvor durften die beiden Hausmeister Jürgen Drawert und Hans-Jürgen Siegert, Elternratsvorsitzender David Zimmermann und Döbelns Hauptamtsleiterin Carmen Auerswald gemeinsam mit Kita-Leiterin Katrin Seidel und Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer ( CDU) die Scheren schwingen und die Bänder an Rutsche und Leitern durchschneiden. Mit Spritzpistolen weihten die Steppkes das neue Spielgerät ein, bevor endlich geklettert und gerutscht werden konnte.

Am Dienstag konnte direkt losgeklettert werden. Quelle: Sven Bartsch

Alles in allem 25.000 Euro ließ sich die Stadt als Träger der größten Döbelner Kita das neue Klettergerüst kosten. Im Herbst soll der Garten der Einrichtung neu gestaltet werden, um für die Hortkinder mehr Spielraum zu schaffen. 259 Kinder besuchen aktuell die Einrichtung, die im September 35 Jahre alt wird. 28 Erzieher davon vier Männer kümmern sich um die drei Krippengruppen, neun Kindergartengruppen und vier Hortgruppen.

Von Thomas Sparrer