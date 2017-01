Ostrau. Viel Neues erwartet Marlies Przybilla in diesem Jahr. Die Leiterin des Tierheims Wiesengrund in Ostrau hat alle Hände voll zu tun. Zuerst auf dem Programm: die Übernahme des Hundegnadenhofs in Jahna – zufällig auch Wiesengrund genannt. Ein zweiter Wiesengrund unter dem Dach es Ostrauer Tierheims – das soll bald Realität sein. „Die Gründer wollen es abgeben. Der Betreiber lebt in Bayern und ist an die 90 Jahre alt“, sagt Przybilla. Derzeit laufen die Gespräche, man wolle es langsam angehen lassen, aber die Tierheimchefin macht keinen Hehl daraus, dass sie sich mit dem Projekt nicht nur mehr Arbeit schaffen, sondern auch einen Traum erfüllen würde. „Es war schon immer mein Wunsch, dass so etwas entsteht“, sagt sie.

Die Zusage an den Betreiber habe Przybilla bereits gemacht. „Wir sind nur noch nicht an einen Tisch gekommen. Es gibt jedenfalls viel Arbeit dort drinnen“, sagt sie. Personell müsse man das irgendwie hinbekommen. Nur wenige Minuten Fahrtweg seien es zwischen den beiden Wiesengründen. Ein Mitarbeiter soll die Tiere in Jahna fest betreuen. „Der Unterschied zum Tierheim ist, dass hier ein ständiges Kommen und Gehen herrscht. Der Gnadenhof ist ein Ruhepol für schwer vermittelbare Hunde, die dort ihre letzten Jahre verbringen“, erklärt sie. Natürlich könne es trotzdem passieren, dass jemand einen Pflegehund dort abholt. Das wird aber eher die Ausnahme bleiben.

Neben der Übernahme muss sich die Tierheimleiterin, die in ihrem Büro immer in Gesellschaft von vier Hunden und Gelbhaubenkakadu Jacku arbeitet, um Umbauprojekte im Ostrauer Wiesengrund kümmern. Gerade erst sind einige Boxen im Pferdestall für große Hunde oder kleine Gruppen von Welpen umgebaut worden. Eine vierstellige Summe ist dafür aus dem Tierheimsäckel geflossen. Zum Glück für Marlies Przybilla sind die restlichen 90 Prozent der Kosten über ein Förderprogramm für Tierheime des Freistaates geflossen. Doch die knapp 9000 Euro für neue Zäune am Freigehege des Geländes musste das Heim selbst aufbringen. Außerdem hat man die Hälfte des Grundstücks wie geplant erworben. „Jetzt müssen wir sehen, wie wir den Ret finanziell hinkriegen“, sagt Przybilla.

In diesem Jahr soll die Förderwilligkeit in Sachsen wieder größer sein. Und das ist auch notwendig. „Wir bestehen seit 25 Jahren. Der Zahn der Zeit nagt überall“, sagt sie. Welche Projekte sie genau im Sinn, will die Leiterin noch nicht verraten. Bis zur Jahreshauptversammlung Anfang März sollen den Mitgliedern konkrete Vorstellungen präsentiert werden.

Dann wird auch das vergangene Jahr resümiert. Und das war auch außerhalb der Bau- und Kauftätigkeit erfolgreich: Denn die Zahl der angenommenen und vermittelten oder zurückgegebenen Katzen ist mit 340 spürbar geringer als 2015. „Da merkt man, dass wir intensiv sterilisieren und kastrieren“, freut sich Przybilla. Dafür wurden 2016 mehr Landschildkröten im Wiesengrund abgegeben, einige Chinchillas und sogar eine Kornnatter in einem Pappkarton. Mit 295 Hunden ist deren Zahl konstant geblieben, dazu kamen 50 Kleintiere wie Hamster, Meerschweinchen und Kaninchen. Silvester haben die Tiere übrigens ebenfalls gut überstanden – die Zahl der Ausreißerhunde, die vor den Silvesterknallern flüchten, ist deutlich zurückgegangen, so Przybilla.

Von Sebastian Fink