Leisnig

Drei Autos sind am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Leisnig zu Schaden gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stieß zunächst ein 82-jähriger Mann mit seinem Auto beim Ausfahren von einem Grundstück an der Colditzer Straße mit einem vorbeifahrenden Pkw mit einer 58-jährigen Frau am Steuer zusammen. Der geriet daraufhin ins Schleudern und krachte in ein am Fahrbahnrand parkendes Auto. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, der Sachschaden beläuft sich auf zirka 20.000 Euro.

Von ap/DAZ