Leisnig

In Leisnig haben dreiste Diebe in einem Einkaufsmarkt an der Colditzer Straße ihren Tabakvorrat vergrößert. Wie aus der Polizeidirektion Chemnitz informiert wird, brachen sie in den frühen Morgenstunden vom Sonntag in einen Einkaufsmarkt an der Colditzer Straße ein.

Alarm über Sicherheitsfirma

Der Polizei war Sonntagmorgen über eine Sicherheitsfirma ein Einbruchsalarm gemeldet worden. Die Meldung ging gegen 4.50 Uhr bei den Beamten ein.

Durch die Eingangstür gekommen

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die unbekannten Täter hatten die Eingangstür des Marktes gewaltsam geöffnet, um sich Zutritt zu verschaffen. Wie hoch der Wert der Beute ist, kann laut Polizeiangaben derzeit noch nicht beziffert werden.

Einbruchschaden von 1500 Euro

Die Höhe des Sachschadens, den die Einbrecher an der Tür hinterließen, kann hingegen bereits eingeschätzt werden. Er wird derzeit auf 1500 Euro beziffert.

Von Steffi Robak