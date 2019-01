Ein Drogeriemarkt in Leisnig? Oder doch in Hartha? Warum nicht in beiden Städten? Seit weit über einem Jahr fiebert die potenzielle Kundschaft einer Entscheidung entgegen. Die Bauherren beider Projekte lassen sich Zeit. In Leisnig verschiebt sich das Projekt. Und die Nachbarn haben auch noch etwas dagegen.