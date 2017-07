Waldheim. Beute im Wert von rund 2000 Euro haben unbekannte Einbrecher in Waldheim gemacht. Der oder die Täter drangen in der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 21.30 Uhr, in eine Wohnung an der Oststraße ein und stahlen elektronische Geräte, darunter Laptop und Fernseher.

Von daz