Leisnig

Einbrecher sind am Wochenende in ein Geschäft an der Karl-Liebknecht-Straße in Leisnig eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei rissen sich die Unbekannten mehrer Schachteln Zigaretten sowie Spirituosen unter den Nagel. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Von ap/DAZ