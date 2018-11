Marbach

Unbekannte brachen am Donnerstag zwischen 17.20 Uhr und 17.40 Uhr an der Hauptstraße in Marbach über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Im Anschluss durchsuchten die Eindringlinge mehrere Räume des Hauses. Dabei entwendeten die Täter unter anderem einen Laptop sowie Bargeld. Der eingetretene Stehlschaden beziffert sich auf etwa 2500 Euro. Der Sachschaden durch den Einbruch liegt bei rund 1 500 Euro.

Von Thomas Sparrer