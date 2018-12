Waldheim

In der Nacht beziehungsweise den frühen Morgenstunden vom Donnerstag, zwischen 04.30 Uhr und 07.15 Uhr, brachen Unbekannte in die Räume von einem Imbiss in der Waldheimer Hauptstraße ein. Gewaltsam verschafften sich die Täter Zutritt.

Gesamtschaden beim Einbruch 2000 Euro

Im Inneren durchwühlten sie das Inventar, stahlen Bargeld und Getränkedosen. Der entstandene Gesamtschaden Bargeld und Getränkedosen beläuft sich nach Angaben des Betreibers auf über 2 000 Euro.

Von Steffi Robak