Naußlitz. Bei einem Polizeieinsatz in Naußlitz gingen den Beamten in der Nacht zum Sonntag zwei mutmaßliche Einbrecher ins Netz. Die Polizisten nahmen einen 25-Jährigen und dessen 26-jährigen Begleiter vorläufig fest. Bei den Festgenommen handelt es sich um Tschechen, wie die Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung mitteilte. Bei einem der beiden hatten die Beamten eine Geldbörse gefunden, die aus einem aufgebrochenen Haus im Roßweiner Ortsteil stammte. Zudem fanden die Beamten Aufbruchsspuren an einem Garagentor. Die Ermittlungen dauern an, Schadensangaben liegen noch nicht vor.

Auf die Tatverdächtigen hatte die Polizei eine Frau aufmerksam gemacht, die am frühen Sonntagmorgen gegen 3.40 Uhr merkwürdige Geräusche von der Straße hörte und den Notruf wählte.

Von daz