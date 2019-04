Döbeln

Ganz dem Jazz gewidmet ist alljährlich das April-Sinfoniekonzert der Mittelsächsischen Philharmonie: Die Zusammenarbeit mit dem Freiberger Jazzfestival sorgt dafür, dass einmal im Jahr eben nicht Beethoven und Co. auf den Pulten liegt, sondern irgendetwas aus dem Grenzbereich zwischen Jazz, Pop und Klassik, für den die Schublade „Crossover“ geprägt wurde. Nach Jahrzehnten ist das auch für die Zuhörer nicht mehr ungewöhnlich: Rekordbesuch in Freiberg und volle Reihen in Döbeln – das sind die wirtschaftlichen Rahmendaten des mittelsächsischen Gipfeltreffens zwischen Jazz und Klassik.

Klezmer, Jazz, Filmmusik

Doch Theaterbesucher wärmen sich nicht an schwarzen Zahlen, sondern an anregender Kunst. Und hier sorgte vor allem eine Frau dafür, dass die Zuhörer noch lange von diesem Abend schwärmen werden. Denn das Konzert war schlicht und einfach eine Gala für Anja Bachmann. Die hiesige Soloklarinettistin hat sich schon oft ins Herz des Publikums gespielt, trat nicht nur mit dem Orchester oder mit klassischer Kammermusik auf, sondern ist immer wieder auch solistisch zu hören und zeigt dann, dass ihr Repertoire auch Klezmer, Jazz und Filmmusik umfasst.

Versiert an Klarinette und Saxophon

Sicher: Dass das Saxophon eine Weiterentwicklung der Klarinette ist, lernt man schon im Musikunterricht. Und dennoch ist es eben nicht so einfach, dass eine gute Klarinettistin nur das Instrument wechseln muss, um zur guten Saxophonistin zu werden. Anja Bachmann aber kann genau dies, sie agiert im ersten Teil des Konzerts an der Klarinette ebenso versiert wie am Saxophon nach der Pause.

Eierlegende Wollmilchsau der Musik

Gleich zwei Komponisten hatte sie für diesen Abend um Uraufführungen gebeten: Daniel Freiberg schrieb ihr ein „ Freiberg Saxophone Concerto“, Andy Miles steuerte eine „Symphonic Jazz Rhapsody: Konzert für Klarinette und Orchester“ hinzu. Den Namen muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, denn im Titel, der kaum ein Genre auslässt, steckt eine Art „eierlegende Wollmilchsau“.

Klarinette zaubert träumerisch

Das will Miles‘ Klarinettenkonzert wohl auch sein: Der faszinierende Stilmix wirkt wie ein Kompendium des Jazz und bietet der Solistin zudem alle Möglichkeiten virtuoser Brillanz. Im Eingangssatz startet das Orchester mit Kantilenen, die aus einem britischen Film mit Dauerregen stammen könnten, ehe die Klarinette träumerisch zaubert. Doch dann wechselt die Szene, ein Jazz-Trio macht ordentlich Rabatz und sorgt nebenher dafür, dass das konzertante Prinzip nicht zu kurz kommt. Die Idee bleibt auch im verhuschten zweiten Satz und dem Latino-Finale gleich: Das Orchester liefert den Hintergrund, die Solistin darf mit Hilfe des Trios brillieren.

Beifall bis Zugabe

Ganz anders dann Freibergs Werk nach der Pause: Hier stehen weniger das spielerische Miteinander und die effektvolle Vielfarbigkeit im Vordergrund sondern stattdessen die musikalische Ausformung des Materials, wozu auch gehört, dass das klangliche Potenzial des Soloinstruments bis in Grenzbereiche ausgereizt wird. Deshalb hat Bachmann gleich vier unterschiedliche Saxophone auf der Bühne stehen und wechselt innerhalb der drei Sätze immer wieder zwischen ihnen. Am Ende des (erstaunlich kurzen!) Konzertes gibt es so lange Beifall, bis die Solistin schließlich noch eine Zugabe spielt, für die sich dann der Komponist ans begleitende Klavier setzt.

Von Hagen Kunze