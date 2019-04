Döbeln

200.800 Verstorbene wurden in den letzten 80 Jahren im Döbelner Krematorium eingeäschert. Das sind fast so viele Menschen, wie Erfurt oder Rostock Einwohner zählt. Mit einem Festakt wurde jetzt das 80-jährige Bestehen des Döbelner Krematoriums begangen.

Genau am 5. November 1938 wurde das neugebaute Krematorium an die Stadt Döbeln übergeben. Bereits acht Tage zuvor gab es die erste Probeeinäscherung eines extra aus Dresden angelieferten Leichnams. Döbeln war damals keineswegs unter den ersten Städten, die sich ein Krematorium zulegten. Das erste Krematorium in Deutschland wurde 1878 in Gotha gebaut. In Döbeln kümmerte sich ab 1914 ein Feuerbestattungsverein um die Werbung für den Bau einer solchen Einrichtung.

Seit 1990 wieder Eigentum der Stadt

„Vor 1991 wurde das städtische Krematorium als VUD Versorgungs– und Dienstleistungsbetrieb geführt und später dem VEB Stadtwirtschaft Döbeln zugeordnet“, erinnert sich Joachim Beyer, Geschäftsführer der Entsorgungsgesellschaft Döbeln und der Krematorium Döbeln GmbH, einer 100-prozentigen Tochter der EGD. Er arbeitet seit nunmehr fast 40 Jahren für im Unternehmen und ist seit 15 Jahren Geschäftsführer. In wenigen Wochen geht er in den Ruhestand.

Der einstige Volkseigene Betrieb Stadtwirtschaft Döbeln betrieb das Krematorium sowie eine eigene Steinmetzabteilung und das Bestattungswesen. Mit dem Einigungsvertrag von 1990 ging das Krematorium wieder ins Eigentum der Stadt Döbeln über. Die schloss mit der EGD einen Pachtvertrag über das Betreiben des Krematoriums. Seit 2018 ist die EGD-Tochter Krematorium Döbeln GmbH der Pächter und Betreiber der Einrichtung.

Regelmäßige Investitionen

Die Betreiberin investierte seit 1991 regelmäßig in die Modernisierung des Krematoriums und des zugehörigen Urnenfriedhofs oben auf dem Döbelner Geyersberg. 1996 wurden für rund eine Million Euro zwei neue Öfen samt Rauchgasreinigung eingebaut. Erst im vergangenen Jahr wurde die Ofensteuerung und die Filtertechnik auf modernsten Stand gebracht, wurden neue Kühlzellen und iin der Feierhalle neue Fenster eingebaut. Auch in den Urnenhain flossen seit 1995 runde 630.000 Euro. 1995 wurde der heutige alte Urnenhain im unteren Teil erweitert. 2005 wurde die erste Urnenwand errichtet. 2008 kamen oberhalb des heutigen neuen Urnenhains sechs weitere solcher Kolumbarien hinzu. 2017 wurde schließlich der neue Urnenhain fertig. In dem wurden nach den Kolumbarien, zwei weitere neue Urnengrabformen eingeführt, die Intaluds ( Böschungsgräber) und die Subterra (Erdkammern). Im vergangenen Jahr wurde zudem ein Aufzug gebaut, der Gehbehinderten und Müttern mit Kinderwagen einen leichteren Zugang zum unteren Teil des Urnenhains ermöglicht.

In diesem Jahr planen Stadt und Betreiber den Bau einer Behindertengerechten Toilette für die Feierhalle. Geplant ist zudem in nächster Zeit ein neuer Putz an der Fassade des denkmalsgeschützten Krematoriumsgebäudes. Mittlerweile werden heute zwischen 60 und 80 Prozent aller Verstorbenen eingeäschert. Im Döbelner Krematorium werden aktuell bis zu 20 Tote pro Tag verbrannt. 4.500 bis 4.900 Einäscherungen finden pro Jahr statt. Auf dem Friedhof am Krematorium finden pro Jahr etwa 400 Beisetzungen statt.

Kommentar: Bestattungskultur ist viel wert von Dirk Wurzel Der Tod ist oft ein Tabu. Nicht jedem dürfte daher ein Festakt anlässlich 80 Jahre Krematorium Döbeln besonders pietätvoll vorkommen. Dabei gehört der Tod zum Leben und ebenso die Bestattung der Toten, die ein Spagat zwischen hygienischer Beseitigung der Leichen und würdevollem Abschied zumeist geliebter Menschen ist. Wie sehr sich die Kultur in diesem Bereich geändert hat, zeigt das Krematorium Döbeln. Feuerbestattung ist mittlerweile sehr populär. Vor 80 Jahren und früher war das anders. Da war die Einäscherung etwas Revolutionäres. Leider brachten die Verbrecher, die vor 80 Jahren in Deutschland an der Macht waren, die Feuerbestattung durch den Holocaust in Misskredit. Die Bilder der Leichenberge vor den Verbrennungsöfen in Auschwitz und anderen Vernichtungslagern gehen einem automatisch bei diesem Thema durch den Kopf. Heutzutage sind Trauerfeiern in Krematorien würde- und pietätvoll. Auch dafür ist in Döbeln viel Geld geflossen und wird noch fließen. Die Bestattungskultur ist uns eben etwas wert. doebeln.redaktion@lvz.de

Von Thomas Sparrer