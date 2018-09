Grossweitzschen/Rosswein/Döbeln

Mit seinen 21 Jahren hat er die Justiz schon ordentlich beschäftigt. Nun hat die Staatsanwaltschaft den Roßweiner angeklagt, vor einem Jahr die Geldkassette aufgebrochen und rund 600 Euro gestohlen zu haben.

Diebstahl, Nötigung, Körperverletzung, Drogen

Und Staatsanwalt Markus Schori hatte noch drei weitere Anklagen ins Amtsgericht Döbeln mitgebracht, die das Jugendschöffengericht verhandelte. So soll der 21-Jährige vor zwei Jahren einen damals 12-Jährigen dazu gebracht haben, ein Fenster eines Hauses in Roßwein einzuschmeißen, damit er einsteigen konnte. Außerdem habe er den Jungen geohrfeigt, damit er ein Rollo hochdrücke, ebenfalls um einsteigen zu können. Aus der Wohnung habe er dann 20 Euro aus der Spardose gestohlen und den Flachbildschirm des Fernsehers mit einem Schraubenzieher zerstochen. Weiterhin habe der Roßweiner einem Döbelner einen Kopfstoß versetzt, ihm dabei einen Zahn abgebrochen. Und zu guterletzt soll er noch geringe Mengen Crystal und Cannabis besessen haben. Zweimal Diebstahl im besonders schweren Fall, Nötigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und noch ein Drogenvergehen – die Reise geht quer durchs Strafgesetzbuch.

Wer nahm das Geld aus der Kassette?

Aber der Angeklagte will es nicht gewesen sein. Zum mutmaßlichen Diebstahl in Großweitzschen sagte er, dass ihn der 13-Jährige dazu gebracht habe, die Geldkassette zu öffnen. „Er sagte, darin ist sein Geld und er habe den Schlüssel beim Radfahren verloren“, sagte der Angeklagte. Aber der 13-Jährige will nur 40 Euro genommen haben. Dass er seinen älteren Kumpel die Kassette aufbrechen ließ, bestätigte er. Die Mutter hatte den Diebstahl damals angezeigt. Sie beschönigte als Zeugin nicht das schwierige Verhältnis, das sie damals zu ihren Söhnen hatte, berichtete von weiteren Diebstählen, von verlorenem Vertrauen, Drogenfunden und Gesprächen bei der Erziehungshilfe. Leicht hatte sie es nicht vor einem Jahr mit den „Pubertieren“. Sie hatte ihre Jungs nach dem Diebstahl am Döbelner Hauptbahnhof aufgespürt, wo sie mit dem Angeklagten rumhingen. Ihr jüngster habe ihr dann erzählt, nur 40 Euro aus der Kassette genommen zu haben. Aber es fehlt weit mehr Geld, rund 600 Euro. Den großen Rest kann nur der genommen, der mit in der Wohnung war.

Angebliches Alibi: Stadtfestbesuch ohne Stadtfest

Auch den Einbruch in Roßwein will der Angeklagte nicht begangen haben. „Ich hatte den Schlüssel für das Haus“, sagte er. Der Geschädigte sagte aber, dass er sich mit dem Angeklagten gestritten und er ihm den Schlüssel vor dem Einbruch zurückgegeben hatte. Der minderjährige Komplize bestätigte den Tatvorwurf im Kern. Zunächst konnte oder wollte er sich nicht erinnern. Wie er dann sagen sollte, habe er Respekt und Angst vor dem Angeklagten gehabt. Den Kopfstoß könne er dem Döbelner ebenfalls nicht versetzt haben. Er sei damals zum Stadtfest in Eilenburg gewesen, dafür habe er Zeugen, so der Roßweiner. Urkundsbeamtin Birgit Zaspel schaute für das Gericht bei google nach. Zur Tatzeit war kein Stadtfest in Eilenburg. Der junge Mann blieb dabei. Mit neuen Zeugen setzt das Gericht den Prozess an einem weiteren Verhandlungstag fort.

Von Dirk Wurzel