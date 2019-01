Leisnig

Eine Lichterkette von einem Weihnachtsbaum zu nehmen, das ist schon in der guten Stube daheim so ein Akt... Dann erst recht bei so einem großen Baum wie auf dem Marktplatz von Leisnig. Mit Unterstützung der Feuerwehr, in Form eines Drehleiterfahrzeugs, hat Stadtelektriker Bernd Starke diese Mammutaufgabe am Dienstag in Angriff genommen. Und er war dabei nicht allein.

„Seit Jahren leisten die Männer von der Stiefelwacht bei dieser Aktion tatkräftige Unterstützung“, vergisst Starke nicht zu erwähnen, wer ihm da so treu zur Hand geht. Ein Mann alleine, so weiß er, wäre mit dieser Aufgabe wohl so ziemlich erschossen, denn da gibt es tatsächlich ein paar Meter Lichterkette mehr abzuwickeln.

So ist der Stiefelwacht-Hauptmann Wolfgang Rosemann zum Abschminken der Leisniger Markt-Weihnachtstanne ebenso zur Stelle wie Reiner Albrecht oder Hans-Joachim Reichert. Zusammen mit dem Stadtelektriker begibt sich außerdem Joachim Preuße an der Spitze der Drehleiter mit in luftige Höhen, damit auch dort sämtliche Kabel, Kugeln sowie sonstiger Schmuck abgenommen werden können. Zum Schluss seilt Starke auch noch den Weihnachtsstern ab.

Und es ist erstaunlich, wie behutsam die Männer bei dieser Aufgabe zu Werke gehen. Dabei müssen sie auf dem Marktplatz, anders als zu Hause, nicht einmal besonders viel Sorgfalt an den Tag legen, was die ungeliebte Nadelei anbelangt. Sogar die Tannenzapfen, mit welchen der Baum mehr als reichlich bestückt ist, bleiben nahezu vollständig an den Zweigen des Baumes hängen. Dieser hatte in diesem Jahr im Übrigen eine ausnehmend schöne Gestalt. Nach rund zwei Stunden ist die Prozedur beendet.

Jetzt steht der Baum ganz ungeschminkt im Stadtbild, zu dessen beschaulicher winterlicher Begrünung. In den nächsten Tagen wird er abgeholt und geht dann den Weg alles Irdischen: Auf dem Bauhof wird er erst zersägt, in Feuerholz zerlegt beziehungsweise geschreddert.

Von Steffi Robak