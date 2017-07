Einführungsgottesdienst für neuen Marbacher Pfarrer

Seit wenigen Wochen ist Jörg Matthies als neuer Pfarrer in Marbach im Dienst. Am Sonntag gibt es einen Einführungsgottesdienst. Dann spricht Jörg Matthies zum ersten Mal vor den Gemeindemitgliedern. Noch in diesen Tag bereitet er sich auf seine Predigt vor, alles andere ist schon organisiert.