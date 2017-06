Was sich bereits im Vorfeld abzeichnete tritt nun tatsächlich ein: in Roßwein steigen ab Oktober dieses Jahres die Elternbeiträge für die Betreuung in den Kindergärten und Kinderkrippen der Stadt. Für den Hort bleiben Beiträge konstant. Der Roßweiner Stadtrat hat das in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.