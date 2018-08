Döbeln

Gute und schlechte Nachrichten kommen aus der Sitzung des Hauptausschusses des Döbelner Stadtrates am Donnerstagabend: Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Krippen und Horten werden teurer. Positiv dagegen ist, dass die Stadt Döbeln 1,16 Millionen Euro in ihre Schulen investieren kann.

Die Eltern von Krippenkindern müssen ab 1. November pro Monat 11,50 mehr für den Betreuungsplatz ihrer bis zu drei Jahre alten Krippenkinder bezahlen. Von 200 auf 211,50 Euro soll der Krippenbeitrag angehoben werden. Für Hortkinder steigt der Elternbeitrag von 54 auf 56,50 Euro um 2,50 Euro im Monat.

Die Betriebs- und die Personalkosten pro Betreuungsplatz sind im vergangenen Jahr gestiegen. Auf der Grundlage der Abrechnungen vom Vorjahr werden jedes Jahr im Sommer die Betriebskosten auf den Prüfstand gestellt. „Im Krippenbereich begann im September 2017 die Verbesserung des Personalschlüssels von 1:6 auf 1:5,5. Dadurch steigen die Personalkosten. Hinzu kamen Tariferhöhungen“, erklärt dazu Jana Nowak, Sachgebietsleiterin für Schulen und Kitas im Döbelner Rathaus. Ab September wird der Personalschlüssel in den Krippen nochmals auf 1:5 verbessert. Zudem bekommen die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst in diesem Jahr drei Prozent mehr Geld. „Damit steigen auch in diesem Jahr die Betriebskosten bei der Kinderbetreuung weiter, die im nächsten Jahr Grundlage für unsere Elternbeiträge sind. Es ist also davon auszugehen, dass wir auch nächstes Jahr erhöhen müssen“, sagt Döbelns Hauptamtsleiterin Carmen Auerswald. Laut Gesetz muss die Stadt 20 bis 23 Prozent der tatsächlichen Betriebskosten pro Platz in der Krippe auf die Eltern umlegen. Mit den 11,50 Euro mehr liegt der Elternbeitrag mit 20,04 Prozent geradeso wieder im Limit. Im Kindergarten und Hort darf die Stadt zwischen 20 und 30 Prozent der Kosten pro Platz als Elternbeitrag verlangen. In Döbeln liegt der Elternbeitrag für den Kindergärten bei 20,7 Prozent. Im Hort führt die Erhöhung dazu, dass der Elternbeitrag mit 20,43 Prozent wieder in der gesetzlichen Mindestgrenze liegt.

Tatsächlich kostet ein Krippenplatz in Döbeln 1055,19 Euro im Monat, ein Kindergartenplatz 521,08 Euro und der Hortplatz 276,52 Euro pro Kind. Die Eltern müssen sich also nur mit einem Fünftel an den tatsächlichen Kosten beteiligen. Der Freistaat Sachsen trägt einen Festbetrag von rund 30 Prozent. 50 Prozent der Kosten pro Platz übernimmt die Stadt Döbeln. Die Kinderbetreuungskosten machen ein Drittel der laufenden Ausgaben im Haushalt aus.

Für Eltern kostenlose Kinderbetreuung, wie gerade in Berlin eingeführt, ist für Döbelns Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer deshalb kein Thema. „Ich würde unsere Eltern auch gern um die Elternbeiträge entlasten. Doch das geht nur, wenn diese Kosten das Land übernimmt. Die sächsischen Kommunen könnten das nämlich nicht stemmen“, so Egerer. Er wundert sich darüber, wie sich das Land Berlin solche Wohltaten leistet. Berlin bezeichne sich als“arm aber sexy“ und sei am meisten auf den Länderfinanzausgleich angewiesen.

Schulen werden aufgerüstet

Runde 1,16 Millionen Euro kann die Stadt Döbeln in ihre Schulinfrastruktur stecken. 75 Prozent des Geldes steuert das Land bei. Allerdings muss die Stadt schon bis Ende nächster Woche beim Landratsamt einreichen, wo und wie sie das zusätzliche Schulfördergeld einsetzen will.

Sechs Maßnahmen haben sich die Stadtväter ausgeguckt und am Donnerstag im Hauptausschuss beraten. So soll der Pausenhof an der Kunzemann-Grundschule für 175 000 Euro erweitert werden. An der Mochauer Grundschule wird der Brandschutz für 135 000 Euro ertüchtigt. Die Förderschule am Schlossberg bekommt in ihrer Mehrzweckhalle neue Toiletten und Umkleiden für 45 000 Euro. Im Schulzentrum Am Holländer setzt die Stadt 50 000 Euro ein, um die Beschattungsanlagen aufzurüsten. Die Anlage ist extrem windanfällig. Bei etwas stärkerem Wind heizen sich die Klassenräume extrem auf. Das soll sich ändern. An der neuen Zweifeldsporthalle in Döbeln-Nord sollen mit Hilfe der Förderung entstandene Mehrkosten aufgefangen werden.

570 000 Euro der Schulbauförderung will die Stadt zudem zurücklegen als Grundstock für eine Teilsanierung der Grundschule in Döbeln-Ost. „Wir haben den Schulstandort Döbeln-Ost und die Förderschule auf dem Schirm“, so Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer.

Wer soll das bezahlen? Die Stadt Döbeln erhöht mal wieder die Elternbeiträge. Auch in den umliegenden Gemeinden standen und stehen ähnliche Beschlüsse an. Die Kinderbetreuung und frühkindliche Bildung soll verbessert werden, der Betreuungsschlüssel ebenso. All das wurde im Land Sachsen in Krippe und Kindergarten umgesetzt. Doch wenn eine Erzieherin nicht mehr sechs sondern nur noch fünf Kleinkinder im Auge haben muss, braucht man mehr Personal und das kostet Geld. Der Kreislauf ist unausweichlich und trifft alle Kommunen. Dennoch passt die Erhöhung der Elternbeiträge schwer in diese Zeit. Der Kurs der Bundesregierung ist klar: Eltern sollen bei den Kitakosten deutlich entlastet werden bis hin zur Gebührenfreiheit. So steht es im Koalitionsvertrag. Und vor Wahlen treibt das auf Länderebene seltsame Blüten. Ausgerechnet ein armes Bundesland wie Berlin führt die kostenlose Kita-Betreuung unabhängig von Einkommen oder Betreuungszeit als erstes ein. Dabei hängt Berlin ordentlich am Tropf des Länderfinanzausgleichs, in den wirtschaftlich stärkerer Bundesländer einzahlen, um schwächere zu unterstützen. Aber auch in Hamburg sind fünf Stunden Kinderbetreuung pro Tag seit 2014 kostenlos. Hessen und Niedersachsen planen ähnliches. In Sachsen-Anhalt soll bald das jüngste Kind kostenfrei sein. All das wünschten sich auch Döbelner Eltern. Doch an der Rathausspitze kann man nur mit den Schultern zucken. Die Stadt kann bei über zehn Millionen Euro Kinderbetreuungskosten, die sie schon jetzt pro Jahr trägt, nicht auch noch auf rund zwei Millionen Euro Elternbeiträge verzichten. Es sei den man streicht an anderer Stele zwei Millionen Euro zusammen. Hier müssen sich Bund und Freistaat Sachsen positionieren. th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer