Empfang für neue Bürger von Roßwein

Roßwein hat eine Menge zu bieten, zum Beispiel: Wer ein Eigenheim bauen will, bekommt zehn Euro pro Quadratmeter vom Baulandpreis erlassen. Darüber und über andere Vorzüge der Kleinstadt in Mittelsachsen erzählt Bürgermeister Veit Lindner zum jüngsten Empfang für jene, die in den vergangenen zwei Jahren neu zugezogen sind.