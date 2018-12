Leisnig

Wer schon einmal das Hofcafé vom Kulturbund Leisnig besuchte, kennt das Dilemma: Auf dem historisch authentischen Flusskieselpflaster können weder Tische noch Stühle ordentlich stehen. Jetzt wird dort die Freifläche befestigt.

Irgend etwas kippelte immer. Da konnten sich die Veranstalter vom Kulturbund noch so sehr Mühe geben, Brettchen oder andere Dinge unterlegen, um einigermaßen Stabilität ins Außen-Mobiliar zu bekommen. Irgendwann stößt immer jemand mit dem Knie an. Schon schweppert der Kaffee in die Untertasse – mindestens – und weicht die dort deponierten Kekse ein.

Im Grunde eine unlösbare Aufgabe: Eine Herausforderung beim sommerlichen Hofcafé im Leisniger Stadtgut war immer, die Tische und Stühle so aufzustellen, dass sie wenig kippelten. Auf der neuen Freifläche sollte das besser funktionieren. Quelle: Gerhard Dörner

Damit kann ab jetzt Schluss sein: Der Kulturbund beantragte bei der Fördergesellschaft Regio Döbeln beziehungsweise Landkreis Geld, damit die ehemals mit Gras bewachsene Freifläche begradigt werden kann.

Auch aus der Charlotte-Weiß-Stiftung, aus deren Zinsertrag die Stadt jährlich einmal Vereine und Initiativen bei ihren Projekten unterstützt, floss Geld in dieses Vorhaben. Mitarbeiter vom Technologieorientierten Gründer- und Entwicklungszentrum (TGE) in Leisnig sind dieser Tage dabei, die nötigen Arbeiten zu erledigen. Bis Ende dieses Jahres müssen die Mittel abgefordert, das Projekt umgesetzt sein.

Von Steffi Robak