Döbeln

Endlich ist es geschafft. Der neue Spielplatz am Lindenplatz in Döbeln kann von den Kindern genutzt werden. Gemeinsam mit Kindern und einigen Stadträten räumte Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer am Dienstagnachmittag die Bauzäune weg.

Schon im vorigen Herbst hatte der Bauhof die Fläche am Hauptbahnhof vorbereitet. Doch das mit der Lieferung der Spielgeräte beauftragte Unternehmen hatte Kapazitätsprobleme. So wurden die Spielgeräte erst im Frühjahr aufgebaut. Allerdings fehlten Teile, so dass die Stadtverwaltung den Spielplatz nicht abnehmen konnte. Bis jetzt zog sich die Nachlieferung hin.

Eiligst baute nun der Bauhof vergangene Woche den Fallschutzkies ein und die TüV-Abnahme wurde organisiert.

Amelie (9). Katharina (5) und Theo (6) waren die ersten Kinder, die das neue Spielgerät einweihen durften. Quelle: Thomas Sparrer

„Der Spielplatz ist für Kinder bis zwölf Jahre konzipiert. Wir haben uns wegen der Nähe zum Hauptbahnhof für eine Spiellok, mehrere Federschwinger und ein großes Multispielgerät entschieden. Später kommt auch noch ein Sandkasten hierher“, so Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer.

Die Idee in der Döbelner Weststadt einen Kinderspielplatz zu bauen, kam 2010 von der CDU-Fraktion. CDU und Linke brachten das Thema als konkretes Projekt 2015 in den Stadtrat ein. Doch um den Standort entbrannte ein heftiger Streit. Das Gelände am Hauptbahnhof gehört der Stadt. Durch Zäune und Hecken erfolgt eine Abgrenzung der weitläufigen Grünfläche vom Bahngelände und der nahen Hauptverkehrsstraße.

22 000 Euro hat das Spielplatzprojekt gekostet. Finanziert wurde es aus Mitteln des Stiftungsvermögens der Wappenhenschstiftung.

Von Thomas Sparrer