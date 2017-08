Endspurt beim Voting: Letzter Tag, um Stimmen zu sammeln

Hartha. Der Countdown läuft: Noch bis zum morgigen Donnerstag kann für den Spielplatz „Blockinnenbereich“, Karl-Marx-Straße, in Hartha abgestimmt werden. Bei der Fanta-Spielplatzinitiative hat die Stadt die Chance, 1000 Euro abzusahnen. Bis jetzt wurden 1504 Stimmen abgegeben, die Harthaer tummeln sich damit auf dem 120. Platz. Gut so, denn ab Rang 150 gibt es ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro.

Insgesamt stehen 198 500 Euro und damit die höchste Gesamtsumme seit dem Start der Initiative zur Verfügung. Und die Beteiligung in den ersten Wochen ist mit über 400 000 abgegebenen Stimmen für über 400 Spielplätze groß. Der Verein „Jugend aktiv Harthe“ und zahlreiche weitere Organisationen wie beispielsweise die Stadtbibliothek von Hartha rührten in den vergangenen Wochen kräftig die Werbetrommel. Gemeinsam hievte sich die Stadt damit unter die ersten 150 Plätze.

Ab Freitag steht fest, welche 150 Spielplätze sich über eine Förderung freuen dürfen – der Hauptgewinner in diesem Jahr über 10 000 Euro. Gevotet werden kann noch morgen unter www.fsi.fanta.de/voting oder auf der Facebookseite der Fanta-Spielplatz-Initiative.

Von Stephanie Helm