In Döbeln gibt es eine Menge zu entdecken. Nicht zuletzt aus diesem Grund heißt so auch ein Angebot des städtischen Museums für Kinder und ihre Familien, Vorschul-, Ferien- oder Hortgruppen. Die Entdeckertour gibt es derzeit in drei Varianten, die die Museums-Mitarbeiter speziell für die Zeit der Sommerferien anbieten.