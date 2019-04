Es sind vor allem Auto-Kennzeichen aus den Ballungsräumen, die bei Hoffesten und Märkten in der ländlichen Region auftauchen. Und es sind oft Leute, die auf dem Lande, auf weiten Wiesen, unter Bäumen, am Backhaus oder im Bauerngarten dem Alltagsstress entfliehen wollen und nach Entschleunigung suchen.

Denn gerade das Großstadtleben im Takt der Straßenbahn, das Zusammenleben mit vielen Menschen, Großstadthektik, Lärm und viel Verkehr schaffen Sehnsucht nach Ruhe, nach ländlicher Weite, nach Abspannen vom Alltagsstress und danach, dabei vielleicht ein neues Hobby im Kräutergarten, am Webstuhl, der Töpferscheibe oder mit Pfeil und Bogen zu entdecken, das beim Runterkommen auf normale Betriebstemperatur hilft. Viele dieser Dinge, die Menschen aus urbanen Zentren auf dem Lande so anziehend finden, bemerken Menschen in unseren Breiten vielleicht gar nicht, weil sie täglich zwischen weiten Feldern zur Arbeit fahren und sich vielleicht danach sehnen, das Auto mal stehen lassen zu können und mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit oder ins Konzert zu fahren.

Das Wohltuende an diesen Unterschieden zwischen Stadt und Land ist, dass die Menschen in großen Städten und kleinen Dörfern irgendwie miteinander verbunden sind – und sei es durch die Sehnsucht nach dem, was man in seinem Lebensumfeld gerade nicht hat.

